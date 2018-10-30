Харківський клуб став чемпіоном України по регбі-15

Харків’яни не відчували особливих проблем по ходу чемпіонату, у всіх матчах здобули великі перемоги, а різниця ігрових очок склала 887 на 24 (+863).

“Хочу подякувати вболівальникам і нашого президента Олександра Ярославського за підтримку, яку він нам надає весь цей час, а також хочу подякувати нашим хлопцям за самовіддачу. Ще кілька турів тому ми достроково стали чемпіонами країни, але наші регбісти — професіонали, і решту матчів провели на високому рівні. Попереду у нас відповідальна гра за збірну України, до якої потрібно підійти в найкращій фізичній формі”, — розповів головний тренер “Олімпу” Валерій Кочанов.

Додамо, що в 2018 році “Олімп” вже став чемпіоном України і володарем кубка України з регбі-7, а в останній уїк-енд жовтня додав до цих досягнень трофей по класичному регбі.