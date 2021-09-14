Харьковский клуб получил "ПСЖ" и "Реал" в соперники по женской Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Харьковский женский ФК "Жилстрой-1" узнал имена соперников на групповом этапе женской Лиги чемпионов сезона-2021/2022, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Премьерный групповой этап Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд стартует 5 октября. Путь 16-ти участников этой стадии сегодня определила жеребьевка.
Харьковчанки попали в корзину “4”. Согласно результатам жеребьевки “Жилстрой-1” в рамках группы В встретится с французским “ПСЖ”, исландским “Брейдаблик” и испанским “Реалом”. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды каждой группы.
Женская Лига чемпионов-2021/2022. Групповой этап:
Группа А: “Челси” (Англия), “Вольфсбург” (Германия), “Ювентус” (Италия), “Серветт” (Швейцария).
Группа В: “ПСЖ” (Франция), “Брейдаблик” (Исландия), “Реал” (Испания), “Жилстрой-1” (Украина).
Группа С: “Барселона” (Испания), “Арсенал” (Англия), “Хоффенхайм” (Германия), “Кеге” (Дания).
Группа D: “Бавария” (Германия), “Лион” (Франция), “Хэкен” (Швеция), “Бенфика” (Португалия).
Дополнение
“Жилстрой-1” пробился в групповой этап после побед над болгарским “Софией” (5:1), словенским “Помурьем” (4:1) и кипрским “Аполлоном” (2:1, 3:1).