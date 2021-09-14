Харківський клуб отримав "ПСЖ" і "Реал" у суперники по жіночій Лізі чемпіонів

Деталі

Прем’єрний груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд стартує 5 жовтня. Шлях 16-ти учасників цієї стадії сьогодні визначило жеребкування.

Харків’янки потрапили до кошика “4”. Згідно з результатами жеребкування “Житлобуд-1” у рамках групи В зустрінеться із французьким “ПСЖ”, ісландським “Брейдабліком” та іспанським “Реалом”. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Жіноча Ліга чемпіонів-2021/2022. Груповий етап:

Група А: “Челсі” (Англія), “Вольфсбург” (Німеччина), “Ювентус” (Італія), “Серветт” (Швейцарія).

Група В: “ПСЖ” (Франція), “Брейдаблік” (Ісландія), “Реал” (Іспанія), “Житлобуд-1” (Україна).

Група С: “Барселона” (Іспанія), “Арсенал” (Англія), “Хоффенхайм” (Німеччина), “Кеге” (Данія).

Група D: “Баварія” (Німеччина), “Ліон” (Франція), “Хекен” (Швеція), “Бенфіка” (Португалія).

Доповнення

“Житлобуд-1” пробився до групового етапу після перемог над болгарською “Софією” (5:1), словенським “Помур’єм” (4:1) та кіпрським “Аполлоном” (2:1, 3:1).