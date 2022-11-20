Харьковская область: за сутки в результате вражеских обстрелов Купянского района госпитализированы два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За сутки в результате вражеских обстрелов Купянского района госпитализированы два человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали", - подчеркнул он.
Детали
По области в течение суток под артиллерийским огнем россиян оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.
В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Кроме того, получили повреждения частные домовладения и хозяйственные сооружения.
За сутки в результате вражеских обстрелов Купянского района госпитализированы два человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии.
Дополнение
Пиротехнические группы продолжают работать с разминированием в Харьковской области. В сутки обезвредили 269 взрывоопасных предметов.
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