Харківщина: за добу внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району госпіталізовані двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За добу внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району госпіталізовані двоє людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували", - наголосив він.
Деталі
По області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони.
У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.
За добу внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району госпіталізовані двоє людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані.
Доповнення
Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.
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