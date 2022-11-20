Харківщина: за добу внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району госпіталізовані двоє осіб

Цитата

"Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували", - наголосив він.

Деталі

По області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За добу внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району госпіталізовані двоє людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані.

Доповнення

Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

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