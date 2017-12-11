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Харьков получит от европейских банков 320 млн евро на метро

Харьков получит от европейских банков 320 млн евро на метро

Киев  •  УНН

 • 13953 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейский банк реконструкции и развития предоставит 160 млн евро суверенного кредита Харькову на расширение метрополитена. Еще 160 млн евро город получит от Европейского инвестиционного банка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

"Кредит сроком на 18 лет используют для строительства двух новых станций метро и вагонного депо, а также на приобретение нового подвижного состава. Финансирование ЕБРР будет дополнено кредиту ЕИБ такого же размера", - говорится в сообщении.

Как добавили в ЕБРР, удлинение линии метро на 3,5 км и строительство новых станций "Державинская" и "Одесская" обеспечит необходимое уменьшение автотранспортных потоков на юге города и поможет активизировать сообщение с жилым районом, в котором проживают около 160 тыс. харьковчан. Жители и гости города получат новые транспортные связи между центром города и аэропортом.

Отмечается, что все контракты, которые будут финансироваться ЕБРР по этому проекту, будут заключаться путем открытых тендеров с соблюдением принципов и правил закупок ЕБРР. Это обеспечит равные возможности компаниям, которые отвечают критериям участия в закупках, и будет способствовать прозрачности и экономической эффективности программы расширения метрополитена.

Напомним, строительство новых станций харьковского метрополитена и электродепо уже начата. Работы финансировались из городского бюджета.

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