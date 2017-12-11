Харків отримає від європейських банків 320 млн євро на метро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 160 млн євро суверенного кредиту Харкову на розширення метрополітену. Ще 160 млн євро місто отримає від Європейського інвестиційного банку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЄБРР.
“Кредит строком на 18 років використають для будівництва двох нових станцій метро і вагонного депо, а також для закупівлі нового рухомого складу. Фінансування ЄБРР буде доповнене кредитом ЄІБ такого ж розміру”, — йдеться у повідомленні.
Як додали у ЄБРР, подовження лінії метро на 3,5 км та будівництво нових станцій “Державинська” та “Одеська” забезпечить необхідне зменшення автотранспортних потоків на півдні міста і допоможе активізувати сполучення з житловим районом, в якому проживають близько 160 тис. харків’ян. Жителі й гості міста отримають нові транспортні зв’язки між центром міста та аеропортом.
Наголошується, що усі контракти, що фінансуватимуться ЄБРР за цим проектом, укладатимуться шляхом відкритих тендерів із дотриманням принципів і правил закупівель ЄБРР. Це забезпечить рівні можливості компаніям, що відповідають критеріям участі в закупівлях, і сприятиме прозорості та економічній ефективності програми розширення метрополітену.
Нагадаємо, будівництво нових станцій харківського метрополітену та електродепо вже розпочато. Роботи фінансувалися із міського бюджету.