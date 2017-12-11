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Харків отримає від європейських банків 320 млн євро на метро

Харків отримає від європейських банків 320 млн євро на метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 160 млн євро суверенного кредиту Харкову на розширення метрополітену. Ще 160 млн євро місто отримає від Європейського інвестиційного банку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЄБРР.

“Кредит строком на 18 років використають для будівництва двох нових станцій метро і вагонного депо, а також для закупівлі нового рухомого складу. Фінансування ЄБРР буде доповнене кредитом ЄІБ такого ж розміру”, — йдеться у повідомленні.

Як додали у ЄБРР, подовження лінії метро на 3,5 км та будівництво нових станцій “Державинська” та “Одеська” забезпечить необхідне зменшення автотранспортних потоків на півдні міста і допоможе активізувати сполучення з житловим районом, в якому проживають близько 160 тис. харків’ян. Жителі й гості міста отримають нові транспортні зв’язки між центром міста та аеропортом.

Наголошується, що усі контракти, що фінансуватимуться ЄБРР за цим проектом, укладатимуться шляхом відкритих тендерів із дотриманням принципів і правил закупівель ЄБРР. Це забезпечить рівні можливості компаніям, що відповідають критеріям участі в закупівлях, і сприятиме прозорості та економічній ефективності програми розширення метрополітену.

Нагадаємо, будівництво нових станцій харківського метрополітену та електродепо вже розпочато. Роботи фінансувалися із міського бюджету.

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