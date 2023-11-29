ХАМАС освободил двух израильско-российских заложников

Боевики группировки ХАМАС освободили еще двух гражданских пленных-50-летнюю Елену Труфанову и ее 73-летнюю мать Ирену Тати. Сын Елена и его девушка все еще находятся в плену, а ее муж был убит в день нападения 7 октября. об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

О том, что двое заложников уже на территории Израиля, сообщила также Армия обороны.

После того как освобожденные заложники пройдут первичный медицинский осмотр, солдаты ЦАХАЛа сопровождают их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями сообщают военные.

Елена Туфанова и Ирена Тати-российско-израильские иммигранты. Об их исчезновении сообщили друзья семьи. Боевики похитили их семью из кибуца Нир Оз 7 октября. Мужа Елены, Виталия, убили, а сын Александр и его девушка Сапир Коэн до сих пор находятся в плену ХАМАСа.

Видео с освобождением заложниц опубликовал на платформе X аналитик Джо Трузман. Он исследует палестинские вооруженные формирования и негосударственные организации на Ближнем Востоке.

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