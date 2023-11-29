ХАМАС освободил двух израильско-российских заложников
ХАМАС освободил Елену Труфанову и ее мать Ирану Тати, которые были похищены 7 октября; муж Труфановой был убит, а ее сын остается в плену. Освобожденные пройдут медицинское обследование и воссоединятся с семьей.
Российские войска атакуют Херсон, в прибрежных районах слышны взрывы
Российские войска атакуют Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, о чем сообщил городской военный начальник Роман Мрочко.
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке
Появилась информация о взрывах в оккупированном Токмаке. Как сообщил мэр Иван Федоров, город принимает "вечерние поздравления"
В оккупированном Крыму взломали интернет-провайдеров и запустили в эфир обращение Зеленского
Интернет-провайдеры в оккупированном Крыму были взломаны - в эфир запустили обращение Президента Украины. Технические службы оккупантов работают над решением проблемы.
Зеленский о совещании в Одессе: обсудили ПВО для черноморских портов
Президент Зеленский встретился с военными в Одессе, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая противовоздушную оборону региона и его черноморских портов.
Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт
Эстония, наряду с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, предложила включить берестяные грамоты из Сибири (1945-1965) в список ЮНЕСКО "Память мира". Документы, освещающие опыт политзаключенных, являются частью совместной заявки на сохранение значительного документального наследия.
Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание
Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.
В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
Сообщается о взрывах в Одесской области. Глава ОВА призвал жителей идти в укрытие во время воздушной тревоги для своей безопасности.
В Кельне задержали двух подростков, которые планировали теракт на рождественской ярмарке: один из них россиянин
В Кельне двое подростков, в том числе гражданина россии, задержали за подготовку теракта на Рождественской ярмарке. Подробностями поделился министр внутренних дел Герберт Ройл.
Оккупанты запустили в направлении Одесской области несколько групп "Шахедов"
Российские войска запустили несколько беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в направлении Одесской области. Глава Одесской ОВА призвал жителей идти в укрытие.