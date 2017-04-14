Хакеры взломали сотни YouTube-каналов - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159943 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118063 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117442 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113071 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154481 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хакеры взломали сотни YouTube-каналов - СМИ

Хакеры взломали сотни YouTube-каналов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10444 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотни YouTube-каналов были сломаны хакерской группировой OurMine, передает УНН со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Сообщается, что хакеры назвали это событие “самым крупным взломом YouTube” в истории.

Злоумышленники по традиции подписали сломанные ими ролики “Привет, это OurMine”, не волнуйтесь, мы просто проверяем вашу безопасность". Последствия атаки были устранены, а утечка данных удалось избежать.

Как сообщал УНН, интернет-сайт, с помощью которого избиратели Великобритании зарегистрировались для участия в прошлогоднем референдуме по выходу страны из состава Европейского Союза, мог быть объектом атак со стороны хакеров из-за рубежа, в результате которых сайт на определенный период был выведен из строя.

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