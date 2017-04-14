Хакеры взломали сотни YouTube-каналов - СМИ

Сообщается, что хакеры назвали это событие “самым крупным взломом YouTube” в истории.

Злоумышленники по традиции подписали сломанные ими ролики “Привет, это OurMine”, не волнуйтесь, мы просто проверяем вашу безопасность". Последствия атаки были устранены, а утечка данных удалось избежать.

Как сообщал УНН, интернет-сайт, с помощью которого избиратели Великобритании зарегистрировались для участия в прошлогоднем референдуме по выходу страны из состава Европейского Союза, мог быть объектом атак со стороны хакеров из-за рубежа, в результате которых сайт на определенный период был выведен из строя.