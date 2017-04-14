Хакери зламали сотню YouTube-каналів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сотні YouTube-каналів були зламані хакерським угрупованням OurMine, передає УНН з посиланням на The Sydney Morning Herald.
Повідомляється, що хакери назвали цю подію “найбільшим зломом YouTube” в історії.
Зловмисники за традицією підписали зламані ними ролики “Привіт, це OurMine”, не хвилюйтеся, ми просто перевіряємо вашу безпеку". Наслідки атаки було усунено, а витік даних вдалося уникнути.
Як повідомляв УНН, інтернет-сайт, за допомогою якого виборці Великої Британії реєструвалися для участі в минулорічному референдумі щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу, міг бути об’єктом атак з боку хакерів з-за кордону, внаслідок яких сайт на певний період був виведений з ладу.