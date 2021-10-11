Хакер с Прикарпатья создал "армию ботов" по распространению вирусов: его поймали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Служба безопасности разоблачила хакера, создавшего и администрировавшего мощный ботнет - автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".
Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы, указали в СБУ.
Как выяснило следствие, хакер является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.
Он, как указано, изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения трансакций.
Во время обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.
"Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинский хакер подозревается в распространении вредоносного программного обеспечения и осуществлении вирусных атак на иностранные компании, что привело к убыткам в размере 150 млн долларов США.