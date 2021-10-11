Хакер з Прикарпаття створив "армію ботів" з поширення вірусів: його спіймали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Служба безпеки викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет — автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, виявляв уразливості вебсайтів та зламував їх. Про це повідомили в пресцентрі СБУ, пише УНН.
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Повідомляється, що зловмисником виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим “брутфорсом”.
Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з “клієнтами” здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи, вказали у СБУ.
Як з’ясувало слідство, хакер є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО.
Він, як зазначається, виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення трансакцій.
Під час обшуків, проведених за адресами реєстрації та фактичного мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.
“Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Український хакер підозрюється у поширенні шкідливого програмного забезпечення і здійсненні вірусних атак на іноземні компанії, що призвело до збитків обсягом 150 млн доларів США.