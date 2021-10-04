Українського хакера спіймали на вірусних атаках на 100 іноземних компаній: збитки перевищили 150 млн доларів

Деталі

За даними слідства, 25-річний українець поширював шкідливе програмне забезпечення, щоб потім вимагати гроші в іноземних компаній за відновлення даних.

Вірусне програмне забезпечення потрапляло у комп’ютерні системи корпорацій завдяки зламу програми для дистанційної роботи користувача із комп'ютером, а також через спам-розсилки листів зі шкідливим вмістом на корпоративну електронну пошту. Після потрапляння у комп’ютерні системи вірус шифрував дані, за відновлення доступу до яких у компаній вимагали гроші.

Повідомляють, що внаслідок кібератак постраждало понад 100 іноземних компаній, серед яких відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші.

На території міста Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера та близьких до нього осіб провели обшуки, за результатами яких вилучили: понад 360 тис. доларів США, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби.

Окрім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 млн доларів США.



Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща передала США українського хакера, де його судять за торгівлю комп’ютерними паролями