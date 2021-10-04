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Украинский хакер попался на вирусных атаках на 100 иностранных компаний: убытки превысили 150 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинский хакер подозревается в распространении вредоносного программного обеспечения и осуществлении вирусных атак на иностранные компании, что привело к убыткам в размере 150 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД и Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 25-летний украинец распространял вредоносное программное обеспечение, чтобы потом вымогать деньги у иностранных компаний за восстановление данных.

Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций благодаря взлому программы для дистанционной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылки писем с вредоносным содержимым на корпоративную электронную почту. После попадания в компьютерные системы вирус шифровал данные, за восстановление доступа к которым у компаний требовали деньги.

Сообщается, что в результате кибератак пострадали более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги.

На территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему людей провели обыски, по результатам которых изъяли: более 360 тыс. долларов США, компьютерную технику, терминалы мобильной связи, транспортные средства.

Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировали 1,3 млн долларов США.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

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