Польща передала США українського хакера, де його судять за торгівлю комп’ютерними паролями

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28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється у зломі десятків тисяч комп’ютерів та продажі кодів їх доступу в Darknet.

Заарештований у Польщі в жовтні 2020 року, Іванов-Толпінцев був переданий до Сполучених Штатів за угодою між двома країнами і представлений у федеральному судді, який наказав продовжити його тримання під вартою до суду.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 року Іванов-Толпінцев керував "ботнетом"-мережею комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням без відома їх власників,-і використовував його для розшифрування кодів доступу.

За даними Міністерства юстиції, ці коди доступу після продажу використовуються для злочинної діяльності, зокрема фінансового шахрайства або атак із вимагачем.

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