Польща передала США українського хакера, де його судять за торгівлю комп’ютерними паролями

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17 березня, 19:38 • 88079 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112509 перегляди

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17 березня, 13:49 • 149807 перегляди

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17 березня, 12:39 • 150297 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160625 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178030 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159274 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Громадянина України екстрадували до Сполучених Штатів, де його звинувачують у зломі та торгівлі комп’ютерними паролями. Про це повідомило AFP, передає УНН.

Деталі

28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється у зломі десятків тисяч комп’ютерів та продажі кодів їх доступу в Darknet.

Заарештований у Польщі в жовтні 2020 року, Іванов-Толпінцев був переданий до Сполучених Штатів за угодою між двома країнами і представлений у федеральному судді, який наказав продовжити його тримання під вартою до суду.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 року Іванов-Толпінцев керував "ботнетом"-мережею комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням без відома їх власників,-і використовував його для розшифрування кодів доступу.

За даними Міністерства юстиції, ці коди доступу після продажу використовуються для злочинної діяльності, зокрема фінансового шахрайства або атак із вимагачем.

Нагадаємо

Російські хакери “злили” у даркнет дані майже мільйона кредиток.

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