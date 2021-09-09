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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 122395 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 137355 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116851 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114811 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Польша передала США украинского хакера, где его судят за торговлю компьютерными паролями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Гражданина Украины экстрадировали в США, где его обвиняют во взломе и торговли компьютерными паролями. Об этом сообщил AFP, передает УНН.

Детали

28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже кодов их доступа в Darknet.

Арестованный в Польше в октябре 2020 года, Иванов-Толпинцев был передан в Соединенные Штаты по соглашению между двумя странами и представлен в федеральном судьи, который приказал продолжить его содержания под стражей до суда.

Согласно обвинительному акту, с 2016 года Иванов-Толпинцев руководил "ботнетом"-сети компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением без ведома их владельцев, -и использовал его для расшифровки кодов доступа.

По данным Министерства юстиции, эти коды после продажи используются для преступной деятельности, в частности финансового мошенничества или атак с вымогателем.

Напомним

Российские хакеры "слили" в даркнет данные почти миллиона кредиток.

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