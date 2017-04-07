"Хаббл" сделал новый снимок Юпитера

Сообщается, что снимок был сделан телескопом 3 апреля.

Исследователи отмечают, что на данный момент Юпитер находится в ближайшей точке к Земле и прямо напротив Солнца относительно нашей планеты. Это означает, что Земля, Солнце и Юпитер образуют прямую линию, а наша планета находится посередине между газовым гигантом и звездой.

На снимке можно увидеть Большое красное пятно - огромный ураган на поверхности Юпитера, размеры которого превосходят размеры Земли.

Как отмечают исследователи, размеры урагана постепенно сокращаются с 1800-х годов. Причины подобного положения вещей ученые объяснить не могут.

Как сообщал УНН, "Хаббл" сфотографировал смерть похожей на Солнце звезды .