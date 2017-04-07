"Хаббл" сделал новый снимок Юпитера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили новый снимок самой большой планеты Солнечной системы - Юпитера, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.
Сообщается, что снимок был сделан телескопом 3 апреля.
Исследователи отмечают, что на данный момент Юпитер находится в ближайшей точке к Земле и прямо напротив Солнца относительно нашей планеты. Это означает, что Земля, Солнце и Юпитер образуют прямую линию, а наша планета находится посередине между газовым гигантом и звездой.
На снимке можно увидеть Большое красное пятно - огромный ураган на поверхности Юпитера, размеры которого превосходят размеры Земли.
Как отмечают исследователи, размеры урагана постепенно сокращаются с 1800-х годов. Причины подобного положения вещей ученые объяснить не могут.
Как сообщал УНН, "Хаббл" сфотографировал смерть похожей на Солнце звезды .