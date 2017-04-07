"Хаббл" сделал новый снимок Юпитера

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104026 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117439 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113069 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154471 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
"Хаббл" сделал новый снимок Юпитера

"Хаббл" сделал новый снимок Юпитера

Киев  •  УНН

 • 21710 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили новый снимок самой большой планеты Солнечной системы - Юпитера, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Сообщается, что снимок был сделан телескопом 3 апреля.

Исследователи отмечают, что на данный момент Юпитер находится в ближайшей точке к Земле и прямо напротив Солнца относительно нашей планеты. Это означает, что Земля, Солнце и Юпитер образуют прямую линию, а наша планета находится посередине между газовым гигантом и звездой.

На снимке можно увидеть Большое красное пятно - огромный ураган на поверхности Юпитера, размеры которого превосходят размеры Земли.

Как отмечают исследователи, размеры урагана постепенно сокращаются с 1800-х годов. Причины подобного положения вещей ученые объяснить не могут.

Как сообщал УНН, "Хаббл" сфотографировал смерть похожей на Солнце звезды .

Украинские Национальные Новости

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