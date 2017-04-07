"Хаббл" зробив новий знімок Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали новий знімок найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера, передає УНН з посиланням на сайт NASA.
Повідомляється, що знімок був зроблений телескопом 3 квітня.
Дослідники відзначають, що на даний момент Юпітер знаходиться в найближчій точці до Землі і прямо навпроти Сонця щодо нашої планети. Це означає, що Земля, Сонце і Юпітер утворюють пряму лінію, а наша планета перебуває посередині між газовим гігантом і зіркою.
На знімку можна побачити Велику червону пляму - величезний ураган на поверхні Юпітера, розміри якого перевершують розміри Землі.
Як відзначають дослідники, розміри урагану поступово скорочуються з 1800-х років. Причини подібного стану речей вчені пояснити не можуть.
Як повідомляв УНН, “Хаббл” сфотографував смерть схожої на Сонце зірки.