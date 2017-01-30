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"Хаббл" сфотографировал смерть похожей на Солнце звезды

"Хаббл" сфотографировал смерть похожей на Солнце звезды

Киев • УНН

 • 21197 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок туманности Калабаш, которая появилась в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Снимок был опубликован на сайте телескопа, передает УНН.

На снимке можно увидеть переход звезды из состояния красного гиганта в планетарную туманность. Во время этого процесса туманность выбрасывает свои внешние слои из газа и пыли в окружающее космическое пространство.

Выброшенный материал движется с огромной скоростью. Скорость газа, окрашенного в желтый цвет, достигает миллиона километров в час.

Отмечается, что астрономам редко удается снять эту фазу трансформации звезды, поскольку этот процесс происходит очень короткое по астрономическим меркам время.

Ожидается, что за следующую тысячу лет туманность превратиться в полноценную планетарную туманность.

Как сообщал УНН, команда Хаббла представила 100 лучших фотографий космоса 2016 года.

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