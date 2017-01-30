“Хаббл” сфотографував смерть схожої на Сонце зірки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вчені за допомогою телескопа “Хаббл” отримали знімок туманності Калабаш, яка з’явилася в результаті смерті зірки, схожої на Сонце. Знімок був опублікований на сайті телескопа, передає УНН.
На знімку можна побачити перехід зірки зі стану червоного гіганта у планетарну туманність. Під час цього процесу туманність викидає свої зовнішні шари з газу і пилу в навколишній космічний простір.
Викинутий матеріал рухається з величезною швидкістю. Швидкість газу, пофарбованого в жовтий колір, сягає мільйона кілометрів на годину.
Зазначається, що астрономам рідко вдається зняти цю фазу трансформації зірки, оскільки цей процес відбувається за дуже короткий за астрономічними мірками час.
Очікується, що за наступну тисячу років туманність перетворитися на повноцінну планетарну туманність.
Як повідомляв УНН, команда Хаббла представила 100 кращих фотографій космосу 2016 року.