Взяточник в погонах вымогал деньги в российских рублях

"За прошедшую неделю правоохранителями зафиксировано 6 фактов получения неправомерной выгоды. По стечению обстоятельств, все, кто соблазнился и требовал взятку, были в погонах. В частности, это - полицейские, военный комиссар и начальник отделения исправительной колонии", - сообщил Лысенко в Facebook.

По его словам, требовали от 2 тыс. грн до 1 тыс. долл. США. "Также, впервые за последние полгода, зафиксировано требование дать 3 тыс. российских рублей", - добавил он.

"Всего с начала года органами прокуратуры задокументировано 7 575 фактов вымогательства неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений", - отметил представитель ГПУ.

Напомним, старшего прокурора ГПУ поймали на взятке 15 тыс. долларов.