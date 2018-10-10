Хабарник у погонах вимагав гроші у російських рублях

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Хабарники минулого тижня, яких було шестеро, усі були у погонах, і один із них вимагав 3 тисячі російських рублів. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.