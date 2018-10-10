Хабарник у погонах вимагав гроші у російських рублях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Хабарники минулого тижня, яких було шестеро, усі були у погонах, і один із них вимагав 3 тисячі російських рублів. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"За минулий тиждень правоохоронцями зафіксовано 6 фактів отримання неправомірної вигоди. За збігом обставин, усі, хто спокусився та вимагав хабар, були у погонах. Зокрема, це – поліцейські, військовий комісар та начальник відділення виправної колонії", - повідомив Лисенко у Facebook.
З його слів, брали від 2 тис. грн до 1 тис. дол. США. "Також, вперше за останні півроку, зафіксована вимога дати 3 тис. російських рублів", - додав він.
"Всього з початку року органами прокуратури задокументовано 7 575 фактів вимагання неправомірної вигоди та інших корупційних злочинів", - зазначив речник ГПУ.
Нагадаємо, старшого прокурора ГПУ піймали на хабарі 15 тис. доларів.