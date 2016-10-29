Х.Клинтон призывает ФБР открыть всю известную информацию

"Мы не знаем фактов, поэтому призываем ФБР открыть всю информацию, которую они имеют", - сказала она.

"Мы не писали любому", - отметила Х.Клинтон.

Ранее, Федеральное бюро расследований обновило расследование, связанное с использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.

Напомним, что информация о "крайне небрежном" обращение с частным почтовым сервером госпожа Х.Клинтон была известна ранее, однако обвинения ФБР были предъявлены лишь 28 октября.