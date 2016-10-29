Х.Клинтон призывает ФБР открыть всю известную информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон призвала ФБР опубликовать все данные по расследованию дела о частном почтовом сервере, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Мы не знаем фактов, поэтому призываем ФБР открыть всю информацию, которую они имеют", - сказала она.
"Мы не писали любому", - отметила Х.Клинтон.
Ранее, Федеральное бюро расследований обновило расследование, связанное с использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.
Напомним, что информация о "крайне небрежном" обращение с частным почтовым сервером госпожа Х.Клинтон была известна ранее, однако обвинения ФБР были предъявлены лишь 28 октября.