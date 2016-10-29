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15 марта, 19:03 • 116057 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169389 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139665 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131994 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113699 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Х.Клинтон призывает ФБР открыть всю известную информацию

Х.Клинтон призывает ФБР открыть всю известную информацию

Киев • УНН

 • 9541 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон призвала ФБР опубликовать все данные по расследованию дела о частном почтовом сервере, передает УНН со ссылкой на Fox News.

"Мы не знаем фактов, поэтому призываем ФБР открыть всю информацию, которую они имеют", - сказала она.

"Мы не писали любому", - отметила Х.Клинтон.

Ранее, Федеральное бюро расследований обновило расследование, связанное с использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.

Напомним, что информация о "крайне небрежном" обращение с частным почтовым сервером госпожа Х.Клинтон была известна ранее, однако обвинения ФБР были предъявлены лишь 28 октября.

 

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