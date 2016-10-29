Х.Клінтон закликає ФБР відкрити всю відому інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон закликала ФБР опублікувати всі дані з розслідування справи про її приватний поштовий сервер, передає УНН з посиланням на Fox News.
"Ми не знаємо фактів, тому закликаємо ФБР відкрили всю інформацію, яку вони мають," - сказала вона.
"Ми не писали будь-кому," - зазначила Х.Клінтон.
Раніше, Федеральне бюро розслідувань поновило розслідування, пов'язане з використанням Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США.
Нагадаємо, що інформація про "вкрай недбале" поводження з приватним поштовим сервером пані Х.Клінтон була відома раніше, проте обвинувачення ФБР були пред'явлені лише 28 жовтня.