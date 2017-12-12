"Кернел-Трейд" подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97704 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101755 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102115 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116112 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103230 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105756 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112641 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117225 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123046 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134771 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Кернел-Трейд" подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

"Кернел-Трейд" подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 23838 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины разоблачила три ведущие агрохолдинга страны в уклонении от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

Под подозрением "Каргилл", "Сантрейд" и "Кернел-Трейд".

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО АО "Каргилл", ДП "Сантрейд", ООО "Кернел-Трейд" в 2013 году при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с "фиктивным" субъектом предпринимательской деятельности ЧП "Ан Транс" уклонились от уплаты налога на прибыль в размере 669 666 грн, 1 672 645 грн и 7 545 099 грн соответственно", - говорится в материалах.

Отдельно следствие подозревает "Кернел-Трейд" в манипуляциях с возмещением НДС.

"Должностные лица ООО "Кернел Трейд" путем завышения суммы налогового кредита по НДС в налоговой отчетности за период с сентября 2014 года по июнь 2015 года незаконно завладели средствами Государственного бюджета Украины в сумме 9 437 618 грн", - отмечают следователи.

Напомним, совладельцем "Кернел Групп" является народный депутат, экс-глава налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

В 2015 году, когда Хомутынник приобрел 5% акций "Кернел", он внес в проект бюджета на следующий год положение о двух реестрах возмещения НДС. В этом году "Кернел" уже получил из бюджета более 8,5 млрд грн. В Transparency International (TI) считают, что Хомутынник имеет конфликт интересов, сочетая политическую деятельность с бизнесом, и таких данных достаточно для начала расследования со стороны НАБУ и НАПК.

Ранее УНН сообщал, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который отменяет возврат НДС экспортерам зерна. По словам автора инициативы А.Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды. В то же время, он не исключает, что лоббисты "Кернел" и "Нибулон", как главные получатели НДС, будут препятствовать его принятию.

По оценке экспертов, этот законопроект также прекратит бюджетное возмещение НДС в пользу подконтрольной Хомутыннику компании.

Украинские Национальные Новости

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