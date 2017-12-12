"Кернел-Трейд" подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

Под подозрением "Каргилл", "Сантрейд" и "Кернел-Трейд".

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО АО "Каргилл", ДП "Сантрейд", ООО "Кернел-Трейд" в 2013 году при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с "фиктивным" субъектом предпринимательской деятельности ЧП "Ан Транс" уклонились от уплаты налога на прибыль в размере 669 666 грн, 1 672 645 грн и 7 545 099 грн соответственно", - говорится в материалах.

Отдельно следствие подозревает "Кернел-Трейд" в манипуляциях с возмещением НДС.

"Должностные лица ООО "Кернел Трейд" путем завышения суммы налогового кредита по НДС в налоговой отчетности за период с сентября 2014 года по июнь 2015 года незаконно завладели средствами Государственного бюджета Украины в сумме 9 437 618 грн", - отмечают следователи.

Напомним, совладельцем "Кернел Групп" является народный депутат, экс-глава налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.

В 2015 году, когда Хомутынник приобрел 5% акций "Кернел", он внес в проект бюджета на следующий год положение о двух реестрах возмещения НДС. В этом году "Кернел" уже получил из бюджета более 8,5 млрд грн. В Transparency International (TI) считают, что Хомутынник имеет конфликт интересов, сочетая политическую деятельность с бизнесом, и таких данных достаточно для начала расследования со стороны НАБУ и НАПК.

Ранее УНН сообщал, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который отменяет возврат НДС экспортерам зерна. По словам автора инициативы А.Дмитренко, этот шаг позволит стабилизировать продуктовые цены на внутреннем рынке, а также перенаправить освободившиеся средства на социальные нужды. В то же время, он не исключает, что лоббисты "Кернел" и "Нибулон", как главные получатели НДС, будут препятствовать его принятию.

По оценке экспертов, этот законопроект также прекратит бюджетное возмещение НДС в пользу подконтрольной Хомутыннику компании.