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"Кернел-Трейд" підозрюється в багатомільйонному ухилянні від сплати податків

"Кернел-Трейд" підозрюється в багатомільйонному ухилянні від сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України викрила три провідні агрохолдинги країни в ухилянні від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.

Під підозрою “Каргілл”, “Сантрейд” та “Кернел-Трейд”.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ АТ “Каргілл”, ДП “Сантрейд”, ТОВ “Кернел-Трейд” у 2013 році при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з “фіктивним” суб’єктом підприємницької діяльності ПП “Ан Транс” ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 669 666 грн, 1 672 645 грн та 7 545 099 грн відповідно", - йдеться у матеріалах.

Окремо слідство підозрює “Кернел-Трейд” в маніпуляціях з відшкодуванням ПДВ.

“Службові особи ТОВ “Кернел Трейд” шляхом завищення суми податкового кредиту з ПДВ у податковій звітності за період з вересня 2014 по червень 2015 року незаконно заволоділи коштами Державного бюджету України у сумі 9 437 618 грн”, - наголошують слідчі.

Нагадаємо, співвласником “Кернел-Груп” є народний депутат, екс-голова податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік. 

У 2015 році, коли В.Хомутиннік придбав 5% акцій “Кернел”, він вніс до проекту бюджету на наступний рік положення про два реєстри відшкодування ПДВ. Цього року “Кернел” вже отримав з бюджету понад 8,5 млрд грн. У Transparency International (TI) вважають, що В.Хомутиннік має конфлікт інтересів, поєднуючи політичну діяльність з бізнесом, і таких даних достатньо для початку розслідування з боку НАБУ і НАЗК.

Раніше УНН повідомляв, що на сайті Верховної Ради з’явився законопроект, який скасовує повернення ПДВ експортерам зерна. За словами автора ініціативи О.Дмитренка, цей крок дозволить стабілізувати продуктові ціни на внутрішньому ринку, а також перенаправити вивільнені кошти на соціальні потреби. Водночас, він не виключає що лобісти “Кернел” та “Нібулон”, як головні отримувачі ПДВ, перешкоджатимуть його ухваленню.

За оцінкою експертів, цей законопроект також припине бюджетне відшкодування ПДВ на користь підконтрольної В.Хомутинніку компанії. 

Українські Національні Новини

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