Руководство НБУ обвинили в давлении на судей

Они утверждают, что в последнее время все чаще можно встретить на судебных заседаниях председателя НБУ, которая приходит туда вовсе не для того, чтобы защитить права вкладчиков.

"Следует заметить, что в последнее время к рассмотрению дел привлекается административный ресурс. Например, глава НБУ приходит на определенные заседания и пытается давить на суд. Но ходит она только на те заседания, которые интересны НБУ и не идет на заседание, где защищаются права вкладчиков ", - сказал адвокат, представитель ОО" Общественный контроль банк "А.Маринушкин.

Для обсуждения этих и других проблем на заседание Подкомитета Верховной Рады были приглашены представители Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов, Генпрокуратуры, Высшего Совета юстиции. Но все они заседание в парламенте проигнорировали.

Между тем именно до этих ведомств было больше вопросов. Игнорирование решения проблемных вопросов в обществе возмутило председателя подкомитета ВР Игоря Луценко.

"Им нечего сказать. Они понимают, что им придется отвечать на неудобные вопросы. Сегодня львиная доля обвинений звучала по поводу деятельности Национального банка. И они, понимая всю ситуацию, не заботятся о своем авторитете, а просто ищут моральный комфорт, чтобы не отвечать на их вопросы. И, возможно, они понимают, что их политическая карьера уже закончена ", - сказал И. Луценко.

Кроме вопросов к НБУ и Фонду гарантирования вкладов, которые блокируют выплаты, у вкладчиков были вопросы также к судам. В частности, они рассказали, что Конституционный суд Украины почти два года рассматривает закон о системе гарантирования вкладов.

"Права вкладчиков неплатежеспособных банков, а это около 40 тысяч человек, нарушены, поскольку фактически законно разрешается отбирать у вкладчиков депозиты в полной мере. Административные суды буквально закрывают производство по делам по искам вкладчиков, в том числе до НБУ и Фонда гарантирования вкладов.

Поэтому, к сожалению, конституционным способом повлиять на решение Конституционного суда невозможно. И депутатам следует сплотиться и направить обращение для того, чтобы был решен этот вопрос, поскольку это проблема для всех нас ", - отметили в ОО" Общественный контроль банк ".

Также представитель от банка "Михайловский" добавил, что у вкладчиков этого банка накопилось очень много вопросов о признании его несостоятельным со стороны НБУ, а также противоречий между утверждениями ГПУ, НБУ и Фондом гарантирования вкладчиков.

В свою очередь руководитель юридического управления Национального антикоррупционного бюро Игорь Ярчак заявил, что для решения проблем вкладчиков необходимо менять законодательство.

"Для того, чтобы сделать оценки, кто довел банки до такого состояния, то нужно смотреть с точки зрения законодательства. Есть пробелы в украинском законодательстве, которые необходимо урегулировать, поэтому я думаю, что прежде всего, общественность и нардепы должны разрабатывать соответствующие законопроекты для того, чтобы они позволяли защищать интересы вкладчиков ", - сказал И.Ярчак.

Резюмируя проведения подкомитета ВР, следует заметить, что проблемы вкладчиков так и не были решены по сути, в частности из-за их игнорирование со стороны НБУ, Фонд гарантирования, ГПУ и ВСЮ. Председатель Подкомитета ВР Игорь Луценко в свою очередь пообещал разобраться с законодательством.

"Есть также вопросы подследственности. Вот, например, НАБУ говорит, что они не все могут расследовать, хотя теоретически мы рассчитывали, что все коррупционные преступления будет расследовать НАБУ ", - подчеркнул он.

Напомним, правовая экспертиза показала, что НБУ необоснованно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным .