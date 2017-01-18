Руководство НБУ обвинили в давлении на судей

ukru
15:33 • 53652 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 81465 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101065 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122659 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109240 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118247 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129116 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139952 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132251 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 98228 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107279 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117778 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100422 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71306 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 53670 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 38947 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71306 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122662 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161993 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133764 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142205 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147344 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146105 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149648 просмотра
Актуальное
Руководство НБУ обвинили в давлении на судей

Руководство НБУ обвинили в давлении на судей

Киев • УНН

 • 7245 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Национального банка Украины применяет админресурс для давления на судей. Об этом сообщили активисты ОО "Общественный контроль банков" во время заседания Подкомитета ВР по вопросам взаимодействия с гражданским обществом, передает УНН.

Они утверждают, что в последнее время все чаще можно встретить на судебных заседаниях председателя НБУ, которая приходит туда вовсе не для того, чтобы защитить права вкладчиков.

"Следует заметить, что в последнее время к рассмотрению дел привлекается административный ресурс. Например, глава НБУ приходит на определенные заседания и пытается давить на суд. Но ходит она только на те заседания, которые интересны НБУ и не идет на заседание, где защищаются права вкладчиков ", - сказал адвокат, представитель ОО" Общественный контроль банк "А.Маринушкин.

Для обсуждения этих и других проблем на заседание Подкомитета Верховной Рады были приглашены представители Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов, Генпрокуратуры, Высшего Совета юстиции. Но все они заседание в парламенте проигнорировали.

Между тем именно до этих ведомств было больше вопросов. Игнорирование решения проблемных вопросов в обществе возмутило председателя подкомитета ВР Игоря Луценко.

"Им нечего сказать. Они понимают, что им придется отвечать на неудобные вопросы. Сегодня львиная доля обвинений звучала по поводу деятельности Национального банка. И они, понимая всю ситуацию, не заботятся о своем авторитете, а просто ищут моральный комфорт, чтобы не отвечать на их вопросы. И, возможно, они понимают, что их политическая карьера уже закончена ", - сказал И. Луценко.

Кроме вопросов к НБУ и Фонду гарантирования вкладов, которые блокируют выплаты, у вкладчиков были вопросы также к судам. В частности, они рассказали, что Конституционный суд Украины почти два года рассматривает закон о системе гарантирования вкладов.

"Права вкладчиков неплатежеспособных банков, а это около 40 тысяч человек, нарушены, поскольку фактически законно разрешается отбирать у вкладчиков депозиты в полной мере. Административные суды буквально закрывают производство по делам по искам вкладчиков, в том числе до НБУ и Фонда гарантирования вкладов.

Поэтому, к сожалению, конституционным способом повлиять на решение Конституционного суда невозможно. И депутатам следует сплотиться и направить обращение для того, чтобы был решен этот вопрос, поскольку это проблема для всех нас ", - отметили в ОО" Общественный контроль банк ".

Также представитель от банка "Михайловский" добавил, что у вкладчиков этого банка накопилось очень много вопросов о признании его несостоятельным со стороны НБУ, а также противоречий между утверждениями ГПУ, НБУ и Фондом гарантирования вкладчиков.

В свою очередь руководитель юридического управления Национального антикоррупционного бюро Игорь Ярчак заявил, что для решения проблем вкладчиков необходимо менять законодательство.

"Для того, чтобы сделать оценки, кто довел банки до такого состояния, то нужно смотреть с точки зрения законодательства. Есть пробелы в украинском законодательстве, которые необходимо урегулировать, поэтому я думаю, что прежде всего, общественность и нардепы должны разрабатывать соответствующие законопроекты для того, чтобы они позволяли защищать интересы вкладчиков ", - сказал И.Ярчак.

Резюмируя проведения подкомитета ВР, следует заметить, что проблемы вкладчиков так и не были решены по сути, в частности из-за их игнорирование со стороны НБУ, Фонд гарантирования, ГПУ и ВСЮ. Председатель Подкомитета ВР Игорь Луценко в свою очередь пообещал разобраться с законодательством.

"Есть также вопросы подследственности. Вот, например, НАБУ говорит, что они не все могут расследовать, хотя теоретически мы рассчитывали, что все коррупционные преступления будет расследовать НАБУ ", - подчеркнул он.

Напомним, правовая экспертиза показала, что НБУ необоснованно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы