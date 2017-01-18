Керівництво НБУ звинуватили у тиску на суддів

Вони стверджують, що останнім часом все частіше можна зустріти на судових засіданнях голову НБУ, яка приходить туди зовсім не для того, аби захистити права вкладників.

“Слід зауважити, що останнім часом до розгляду справ залучається адміністративний ресурс. Наприклад, голова НБУ приходить на певні засідання і намагається давити на суд. Але ходить вона лише на ті засідання, які цікаві НБУ, і не приходить на засідання, де захищаються права вкладників”, — сказав адвокат, представник ГО “Громадський контроль банк” А.Марінушкін.

Для обговорення цих та інших проблем на засідання Підкомітету Верховної Ради було запрошено представників Нацбанку, Фонду гарантування вкладів, Генпрокуратури, Вищої Ради юстиції. Але усі вони засідання у парламенті проігнорували.

Тим часом саме до цих відомств було найбільше запитань. Ігнорування вирішення проблемних питань у суспільстві обурило голову підкомітету ВР Ігоря Луценко.

“Їм немає чого сказати. Вони розуміють, що їм доведеться відповідати на незручні питання. Сьогодні левова частка звинувачень звучала з приводу діяльності Національного банку. І вони, розуміючи всю ситуацію, не дбають про свій авторитет, а просто шукають моральний комфорт, щоб не відповідати на їх питання. І, можливо, вони розуміють, що їх політична кар’єра вже закінчена”, — сказав І.Луценко.

Окрім запитань до НБУ та Фонду гарантування вкладів, які блокують виплати, у вкладників були запитання також до судів. Зокрема, вони розповіли, що Конституційний суд України майже два роки розглядає закон про систему гарантування вкладів.

“Права вкладників неплатоспроможних банків, а це близько 40 тисяч осіб, порушуються, оскільки фактично у законний спосіб дозволяється відбирати у вкладників депозити у повній мірі. Адміністративні суди буквально закривають провадження у справах за позовами вкладників, в тому числі до НБУ та Фонду гарантування вкладів.

Тому, на жаль, у конституційний спосіб вплинути на рішення Конституційного суду неможливо. І депутатам слід згуртуватися і направити звернення для того, щоб було вирішене це питання, оскільки це проблема для всіх нас”, — зауважили в ГО “Громадський контроль банк”.

Також представник від банку “Михайлівський” додав, що у вкладників цього банку накопичилось дуже багато запитань щодо визнання його неплатоспроможним з боку НБУ, а також суперечностей між твердженнями ГПУ, НБУ та Фондом гарантування вкладників.

У свою чергу керівник юридичного управління Національного антикорупційного бюро Ігор Ярчак заявив, що для вирішення проблем вкладників необхідно змінювати законодавство.

“Для того, щоб зробити оцінки, хто довів банки до такого стану, то потрібно дивитися з точки зору законодавства. Є прогалини в українському законодавстві, які потрібно врегульовувати, тому я думаю, що перш за все, громадськість та нардепи мають розробляти відповідні законопроекти для того, щоб вони дозволяли захищати інтереси вкладників”, — сказав І.Ярчак.

Резюмуючи проведення підкомітету ВР, слід зауважити, що проблеми вкладників так і не були вирішені по суті, зокрема через їх ігнорування з боку НБУ, Фонду гарантування, ГПУ та ВРЮ. Голова Підкомітету ВР Ігор Луценко в свою чергу пообіцяв розібратися із законодавством.

“Є також питання підслідності. От наприклад, НАБУ каже, що вони не все можуть розслідувати, хоча теоретично ми розраховували, що всі корупційні злочини буде розслідувати НАБУ”, — наголосив він.

Нагадаємо, правова експертиза засвідчила, що НБУ необґрунтовано визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.