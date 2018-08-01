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Руководителю райбольницы на Волыни объявили о подозрении за взяточничество

Руководителю райбольницы на Волыни объявили о подозрении за взяточничество

Киев  •  УНН

 • 8664 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Главному врачу районной больницы в Волынской области объявили о подозрении за получение взятки. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.

"Следователи детективы Главного управления Нацполиции в Волынской области под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили о подозрении главному врачу одной из районных больниц в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается.

Следователи детективы, сотрудники управления защиты экономики и прокуратуры 10 июля задокументировали факт получения должностным 6 тысяч гривен взятки. В такую ​​сумму должностное лицо оценила разрешение на проведение компьютерной диагностики организма человека в помещении медицинского учреждения.

Напомним, Апелляционный суд Закарпатской области взял под стражу заведующего родильным отделением Хустской райбольницы, задержанного на взятке.

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