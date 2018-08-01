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Керівнику райлікарні на Волині оголосили про підозру за хабарництво

Керівнику райлікарні на Волині оголосили про підозру за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Головному лікарю районної лікарні у Волинській області оголосили про підозру за отримання хабара. Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області, передає УНН.

"Слідчі детективи Головного управління Нацполіції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури оголосили про підозру головному лікарю однієї із районних лікарень у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про отримання посадовою особою неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває.

Слідчі детективи, співробітники управління захисту економіки та прокуратури 10 липня задокументували факт одержання посадовцем 6 тисяч гривень хабара. У таку суму посадова особа оцінила дозвіл на проведення комп’ютерної діагностики організму людини в приміщенні медичного закладу.

Нагадаємо, Апеляційний суд Закарпатської області взяв під варту завідувача пологового відділення Хустської райлікарні, затриманого на хабарі.

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