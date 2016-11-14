Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Р.Прибус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, выбрал на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома председателя Национального комитета Республиканской партии Райнса Прибуса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
О таком говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте группы, курирующей вопросы передачи дел и полномочий новой администрации.
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Так, согласно документу, главным политстратегом и старшим советником президента будет Стив Бэннон, который руководил предвыборным штабом республиканца. В документе говорится, что С.Беннон и Р.Прибус "будут работать как равные партнеры над тем, чтобы трансформировать федеральное правительство, сделать его более эффективным и продуктивным". Главой администрации является президент.
Кроме того, Д.Трамп отметил, что С.Беннот и Р.Прибус являются высококвалифицированными руководителями, которые хорошо работали вместе над проведением кампании новоизбранного президента и привели его команду к победе.