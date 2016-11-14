Керівником апарату співробітників Білого дому стане Р.Прібус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США, вибрав на пост керівника апарату співробітників Білого дому голови Національного комітету Республіканської партії Райнса Прібуса, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про таке йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті групи, що курирує питання передачі справ і повноважень нової адміністрації.
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Так, згідно з документом, головним політстратегом і старшим радником президента буде Стів Беннон, який керував передвиборчим штабом республіканця. У документі говориться, що С.Беннон і Р.Прібус “працюватимуть як рівні партнери над тим, щоб трансформувати федеральний уряд, зробити його більш ефективним і продуктивним”. Главою адміністрації є президент.
Крім того, Д.Трамп зазначив, що С.Беннот і Р.Прібус є висококваліфікованими керівниками, які добре працювали разом над проведенням кампанії новообраного президента і привели його команду до перемоги.