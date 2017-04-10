Руководителя одной из автошкол Закарпатья задержали на взятке в 700 долл. - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Следователями прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины задержан при получении взятки в 700 долларов руководителя Иршавской автошколы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
“Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении 700 долларов США неправомерной выгоды руководителя одной из автомобильных школ области”, — говорится в сообщении.
В ГПУ уточнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства и получения руководителем Иршавской автомобильной школы Закарпатской областной организации Общества содействия обороне Украины от закарпатца взятки в сумме 700 долларов США.
“Указанную сумму чиновник требовал и получил за содействие, с использованием своего служебного положения, в оформлении документов о прохождении закарпатцем обучение водителей категории ”С“ в Иршавской автомобильной школе Закарпатской областной организации Общества обороне Украины”, — отметили в ведомстве.
Действия руководителя автошколы в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В ГПУ добавили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о его задержании порядке ст.208 УПК Украины.
Как сообщал УНН, киевского следственного поймали на взятке в 270 тыс. грн.