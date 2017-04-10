Руководителя одной из автошкол Закарпатья задержали на взятке в 700 долл. - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46705 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159903 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118043 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117430 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113065 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104633 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107173 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103659 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Руководителя одной из автошкол Закарпатья задержали на взятке в 700 долл. - ГПУ

Руководителя одной из автошкол Закарпатья задержали на взятке в 700 долл. - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Следователями прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины задержан при получении взятки в 700 долларов руководителя Иршавской автошколы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

“Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении 700 долларов США неправомерной выгоды руководителя одной из автомобильных школ области”, — говорится в сообщении.

В ГПУ уточнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства и получения руководителем Иршавской автомобильной школы Закарпатской областной организации Общества содействия обороне Украины от закарпатца взятки в сумме 700 долларов США.

“Указанную сумму чиновник требовал и получил за содействие, с использованием своего служебного положения, в оформлении документов о прохождении закарпатцем обучение водителей категории ”С“ в Иршавской автомобильной школе Закарпатской областной организации Общества обороне Украины”, — отметили в ведомстве.

Действия руководителя автошколы в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГПУ добавили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о его задержании порядке ст.208 УПК Украины.

Как сообщал УНН, киевского следственного поймали на взятке в 270 тыс. грн.

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