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Керівника однієї з автошкіл Закарпаття затримали на хабарі у 700 дол. - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Слідчими прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменті захисту економіки Нацполіції України затримано при одержанні хабара у 700 доларів керівника Іршавської автошколи. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

“Як повідомив начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменті захисту економіки Нацполіції України викрито при одержанні 700 доларів США неправомірної вигоди керівника однієї з автомобільних шкіл області”, — йдеться у повідомленні.

В ГПУ уточнили, що наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання керівником Іршавської автомобільної школи Закарпатської обласної організації Товариства сприяння обороні України від закарпатця хабара у сумі 700 доларів США.

“Вказану суму посадовець вимагав та отримав за сприяння, з використанням свого службового становища, у оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії "С" в Іршавській автомобільній школі Закарпатської обласної організації Товариства обороні України”, — зазначили у відомстві.

Дії керівника автошколи у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В ГПУ додали, що наразі тривають першочергові слідчі дії і вирішується питання про його затримання порядку ст.208 КПК України.

Як повідомляв УНН, київського слідчого спіймали на хабарі в 270 тисяч грн.

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