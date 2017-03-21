Руководитель САП рассказал, кто для него является моральным авторитетом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что моральным авторитетом для него Лина Костенко, Святослав Вакарчук и Любомир Гузар. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Нравственным (авторитетом - ред.) являются Лина Костенко, Святослав Вакарчук, Любомир Гузар", - рассказал Н.Холодницкий.
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Напомним, 19 марта Лина Костенко отметила день рождения.