Руководитель САП рассказал, кто для него является моральным авторитетом

КИЕВ. 21 марта. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что моральным авторитетом для него Лина Костенко, Святослав Вакарчук и Любомир Гузар. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.