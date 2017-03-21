Керівник САП розповів, хто є для нього моральним авторитетом

КИЇВ. 21 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що моральним авторитетом для нього є Ліна Костенко, Святослав Вакарчук та Любомир Гузар. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.