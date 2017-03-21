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27 березня, 18:53 • 93873 перегляди

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27 березня, 15:10 • 115857 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

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27 березня, 13:58 • 132021 перегляди

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27 березня, 12:45 • 186081 перегляди

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Керівник САП розповів, хто є для нього моральним авторитетом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що моральним авторитетом для нього є Ліна Костенко, Святослав Вакарчук та Любомир Гузар. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Моральним (авторитетом — ред.) є Ліна Костенко, Святослав Вакарчук, Любомир Гузар”, — розповів Н.Холодницький.

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Нагадаємо, 19 березня Ліна Костенко відзначила день народження.

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