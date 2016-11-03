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Руководитель патрульной полиции Ужгорода и Мукачево впервые встретился с гражданами за чашкой кофе

Руководитель патрульной полиции Ужгорода и Мукачево впервые встретился с гражданами за чашкой кофе

Киев • УНН

 • 21119 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня, 3 ноября, в Ужгороде впервые состоялся прием граждан начальником Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево Юрием Марценишиным в формате Coffee Lunch, передает корреспондент УНН.

В кафе в центре города с главой закарпатских патрульных пришли встретиться журналисты и инициативные граждане.
Поэтому подаем главные тезисы Юрия Марценишина, изложенные в ответах на вопрос корреспондента УНН.

Относительно текучести кадров в УПП городов Ужгород и Мукачево

"В течение 11 месяцев работы патрульных на Закарпатье уволились по собственному желанию 12 полицейских, еще пятеро перевелись в другие области Украины. Подавляющее большинство уволенных оставили службу по семейным (личные) обстоятельствам. Сейчас завершается оформление по трем патрульным, которые, наоборот, переводятся в наше Управление. В целом отмечу, что сегодня штат Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево является недоукомплектованным на 17%, нам не хватает 42 сотрудников", - сказал Ю.Марценишин.

О состоянии служебного автопарка Управления

"Сегодня работу экипажей патрульных обслуживают 28 Prius и 2 Duster. Одно авто находится на ремонте, еще два автомобиля ожидают необходимые для ремонта запчасти. Все служебные автомобили обслуживают и ремонтируют здесь, в Ужгороде, на предприятии, которое выиграло соответствующий тендер", - отметил он.

О ротации руководящего состава управления патрульной полиции

"Меня назначили начальником УПП с самого начала запуска службы патрульных на Закарпатье. Так, разговоры о ротации руководителей управлений в регионах велись, но остались на уровне разговоров. Для указанных изменений, по-моему, прошло слишком мало времени, а именно менее года. Лично мне пока о возможном переводе никто из руководства не сообщал", - сказал он.

Относительно объемов полномочий у патрульных полицейских

"Мое личное мнение - полномочий у вновь созданной патрульной полиции не хватает. С одной стороны, это связано с пробелами в законодательстве. С другой - есть некоторые сложности в сборе доказательной базы. Например, сложно доказать нарушение ПДД участником движения во время патрулирования на трассе, когда отсутствуют видеорегистраторы в служебных авто. Но эти проблемы можно решить. Так, имеем поддержку от Ужгородского горсовета, который, к слову, выделил 123 тыс. грн на приобретение компьютерной техники, средств связи, GPS-навигаторов и видеорегистраторов, оборудование детских площадок по правилам дорожного движения, выпуск печатной продукции, экипировку велопатруля и т.д.", - сообщил начальник Управления патрульной полиции.

О перспективе "вхождения" патрульной полиции в структуру управления Нацполиции


"На последнем совещании, которое состоялось в г. Киев, отмечалось, что такие процессы сейчас нецелесообразны, иначе какой смысл в реформировании правоохранительной системы... Думаю, что в течение ближайшего года такое слияние не произойдет", - подчеркнул он.

Говорил Ю.Марценишин и о возможности территориального расширения юрисдикции УПП городов Ужгород и Мукачево. Отмечалось, что на это есть запрос от граждан, в том числе соответствующие предложения поступали от жителей Тячевского района.

"Однако пока это сложно реализовать, учитывая неукомплектованность штата Управления", - отметил Ю.Марценишин.

Напомним, что, если в начале запуска патрульной полиции в Закарпатье экипажи обслуживали только города Ужгород и Мукачево и автодорогу между ними, то сейчас патрулирование происходит и в г. Чоп, на стационарных постах в с. Нижние Ворота и при въезде в г. Мукачево и на части трассы Киев-Чоп от КПП "Ужгород" до поста в Нижних Воротах.

Как ранее сообщал УНН, управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево начинало новый формат общения с гражданами, а именно Coffee Lunch.

Украинские Национальные Новости

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