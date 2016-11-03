Керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого вперше зустрівся з громадянами за чашкою кави

У кав′ярні в центрі міста з очільником закарпатських патрульних прийшли зустрітися журналісти та ініціативні громадяни.

Відтак, подаємо головні тези Юрія Марценишина, викладені у відповідях на запитання кореспондента УНН.

Щодо плинності кадрів в УПП міст Ужгород та Мукачеве

“Протягом 11 місяців роботи патрульних на Закарпатті звільнилися за власним бажанням 12 поліцейських, ще п′ятеро перевелися до інших областей України. Переважна більшість звільнених залишили службу через сімейні (особисті) обставини. Наразі завершується оформлення щодо трьох патрульних, які, навпаки, переводяться у наше Управління. У цілому наголошу, що на сьогодні штат Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве є недоукомплектованим на 17%, нам не вистачає 42 співробітників”, — сказав Ю.Марценишин.

Щодо стану службового автопарку Управління

“Сьогодні роботу екіпажів патрульних обслуговують 28 Prius та 2 Duster. Одне авто знаходиться на ремонті, ще два автомобілі очікують на необхідні для ремонту запчастини. Усі службові автівки обслуговують і ремонтують тут, в Ужгороді, на підприємстві, яке виграло відповідний тендер”, — зазначив він.

Щодо ротації керівного складу Управління патрульної поліції

“Мене призначили начальником УПП з самого початку запуску служби патрульних на Закарпатті. Так, розмови про ротацію керівників управлінь у регіонах велися, але лишилися на рівні розмов. Для зазначених змін, як на мене, пройшло надто мало часу, а саме менше року. Особисто мені поки про можливе переведення ніхто з керівництва не повідомляв”, — сказав він.

Щодо обсягів повноважень у патрульних поліцейських

“Моя особиста думка — повноважень у новоствореної патрульної поліції не вистачає. З одного боку, це пов′язано з прогалинами у законодавстві. З іншого — маємо деякі складності у зборі доказової бази. Наприклад, складно довести порушення ПДР учасником руху під час патрулювання на трасі, коли відсутні відеореєстратори у службових авто. Але ці проблеми можна вирішити. Так, маємо підтримку від Ужгородської міськради, яка, до слова, виділила 123 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, GPS-навігаторів та відеореєстраторів, обладнання дитячих майданчиків з правил дорожнього руху, випуск друкованої продукції, екіпіровку велопатруля тощо”, — повідомив начальник Управління патрульної поліції.

Про перспективу “входження” патрульної поліції до структури управління Нацполіції

“На останній нараді, що відбулася у м.Київ, наголошувалося, що такі процеси наразі є недоцільними, інакше який сенс у реформуванні правоохоронної системи... Думаю, що протягом найближчого року таке злиття не відбудеться”, — підкреслив він.

Говорив Ю.Марценишин і про можливості територіального розширення юрисдикції УПП міст Ужгород та Мукачеве. Наголошувалося, що на це є запит від громадян, зокрема відповідні пропозиції надходили від мешканців Тячівського району.

“Однак поки що це складно реалізувати, зважаючи на неукомплектованість штату Управління”, — зазначив Ю. Марценишин.

Нагадаємо, що, якщо на початку запуску патрульної поліції на Закарпатті екіпажі обслуговували тільки міста Ужгород і Мукачеве та автошлях між ними, то зараз патрулювання відбувається й у м.Чоп, на стаціонарних постах у с.Нижні Ворота та при в′їзді у м.Мукачеве і на частині траси Київ—Чоп від КПП “Ужгород” до поста у Нижніх Воротах.

Як раніше повідомляв УНН, управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого започатковувало новий формат спілкування з громадянами, а саме Coffee Lunch.