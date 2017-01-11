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Кэри считает, что США надо найти "более сильные" пути влияния на КНДР

Кэри считает, что США надо найти "более сильные" пути влияния на КНДР

Киев • УНН

 • 7412 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Соединенным Штатам, возможно, придется переходить к использованию более "сильных" методов влияния на КНДР. С таким предупреждением выступил во вторник в Академии американских ВМС в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном госсекретарь США Джон Керри, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Как признал действующий глава американского внешнеполитического ведомства, его совет следующей администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом заключается в том, что проблема разработки Пхеньяном ядерной и ракетной программ необходимо держать "наверху короткий список основных приоритетов". На текущем этапе "это одна из самых серьезных, если не самая серьезная" внешнеполитическая проблема для США, уверен Д.Керри. При этом он повторил, что США "не примут" КНДР "в качестве ядерной державы".

"Мы ясно даем понять следующей администрации, какими являются дипломатические пути усиления давления", - подчеркнул нынешний шеф американской дипломатии.

Он охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ина как "безрассудного диктатора". Если правительство Ким Чен Ина будет продолжать заниматься созданием межконтинентальных баллистических ракет и миниатюризацией ядерных боезарядов, то "нам тогда, возможно, придется найти более сильные пути влияния" на Пхеньян, чтобы заставить его принять другие решения, отметил Д.Керри.

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