Д.Керрі вважає, що США треба знайти "більш сильні" шляхи впливу на КНДР

Як визнав чинний глава американського зовнішньополітичного відомства, його рада наступної адміністрації США на чолі з обраним президентом Дональдом Трампом полягає в тому, що проблему розробки Пхеньяном ядерної та ракетної програм необхідно тримати “нагорі короткого списку основних пріоритетів”. На поточному етапі “це одна з найбільш серйозних, якщо не найсерйозніша” зовнішньополітична проблема для США, впевнений Д.Керрі. При цьому він повторив, що США “не приймуть” КНДР “в якості ядерної держави”.

“Ми ясно даємо зрозуміти наступній адміністрації, що є дипломатичні шляхи посилення тиску”, — підкреслив нинішній шеф американської дипломатії.

Він охарактеризував лідера КНДР Кім Чен Іна як “безрозсудного диктатора”. Якщо уряд Кім Чен Іна буде продовжувати займатися створенням міжконтинентальних балістичних ракет і мініатюризацією ядерних боєзарядів, то “нам тоді, можливо, доведеться знайти більш сильні шляхи впливу” на Пхеньян, щоб змусити його прийняти інші рішення, зазначив Д.Керрі.