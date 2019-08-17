Кэмпбелл о шансах на бой с Ломаченко: все когда-нибудь проигрывают

“В то время, когда Ломаченко входил в топ-10 лучших боксеров независимо от весовой категории, мне приходилось оставаться в андеркарте и бороться за свою возможность. Он трижды дрался в Великобритании, но именно мне пришлось стремиться к бою с ним. В конце концов, все когда-нибудь проигрывают, не так ли? Рано или поздно это случается. Я верю, что побью его. Уверен, что за 19 лет, я вложил в этот вид спорта, меня достаточно дисциплинировали”, — признался Кэмпбелл.

Отметим, что бой Ломаченко — Кэмпбелл состоится 31 августа на лондонской арене “О2”. В противостоянии разыграют два пояса украинца, а также вакантный титул WBC.