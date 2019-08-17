Кемпбелл про шанси на бій з Ломаченко: всі коли-небудь програють
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Майбутній суперник боксера Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл оцінив шанси на підсумковий успіх у протистоянні із українцем, повідомляє УНН з посиланням на “Sky Sports”.
“У той час, коли Ломаченко входив в топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії, мені доводилося залишатися в андеркарті і боротися за свою можливість. Він тричі бився в Великій Британії, але саме мені довелося прагнути до бою з ним. Зрештою, всі коли-небудь програють, чи не так? Рано чи пізно це трапляється. Я вірю, що поб’ю його. Упевнений, що за 19 років, які я вклав у цей вид спорту, мене досить дисциплінували”, — зізнався Кемпбелл.
Відзначимо, що бій Ломаченко — Кемпбелл відбудеться 31 серпня на лондонській арені “О2”. У протистоянні розіграють два пояси українця, а також вакантний титул WBC.