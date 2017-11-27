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КГБ Беларуси: украинец Шаройко следил за военными объектами РФ

КГБ Беларуси: украинец Шаройко следил за военными объектами РФ

Киев  •  УНН

 • 12849 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В КГБ Беларуси утверждают, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике. Об этом говорится в сюжете в сюжете программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. После освобождения в 2009 году всего через два года он был восстановлен к офицерам действующего оперативного резерва. Затем под прикрытием должности обычного корреспондента начал работу в Беларуси.

Также отмечается, что во время обыска на электронных носителях Шаройко обнаружили копии разведывательных донесений, а также задание от кураторов. Также найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.

По данным телеканала, советнику посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова и Павлу Шаройко было "поручено" предоставить сведения об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Кроме того, как заявляет телеканал, на 2017 год в качестве "задачи", им были определены такие объекты, как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Им предстояло в течение года изучить эти объекты, создавать и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получения информации о них.

Также Шаройко якобы собирал информацию о наличии в пограничных районах с Украиной покрытия операторов мобильной связи, распределение радиочастного ресурса, состояние радиолюбительства среди местного населения.

Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.

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