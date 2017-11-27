КДБ Білорусі: українець Шаройко стежив за військовими об'єктами РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У КДБ Білорусі стверджують, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об'єкти Росії в республіці. Про це йдеться в сюжеті в сюжеті програми "Головний ефір" на телеканалі "Білорусь 1", передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
В ефірі телеканалу показали кадри оперативної зйомки КДБ. На допиті Павло Шаройко визнав, що нібито є співробітником кадрового апарату військової розвідки. Після звільнення у 2009-му всього через два роки він був відновлений до офіцерів діючого оперативного резерву. Потім під прикриттям посади звичайного кореспондента почав роботу в Білорусі.
Також зазначається, що під час обшуку на електронних носіях Шаройка виявили копії розвідувальних донесень, а також завдання від кураторів. Також знайдені псевдоніми ще як мінімум 16 учасників агентурної мережі.
За даними телеканалу, раднику посольства України в Білорусі Ігоря Скворцову і Павлу Шаройку було "доручено" надати відомості про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки.
Крім того, як заявляє телеканал, на 2017 рік в якості "завдання", їм були визначені такі об'єкти, як Рада міністрів, МЗС Білорусі, посольство і військові об'єкти Росії в країні. Їм належало протягом року вивчити ці об'єкти, створювати і розвивати тут знайомства, починати чи продовжувати отримання інформації про них.
Також Шаройко нібито збирав інформацію про наявність у прикордонних районах з Україною покриття операторів мобільного зв'язку, розподіл радиочастного ресурсу, стан радиолюбительства серед місцевого населення.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.
Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.