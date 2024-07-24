Президент Украины Владимир Зеленский встретился в видеоформате со спортсменами, которые будут представлять нашу страну на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в Париже, и их тренерами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Каждый из нас вносит свой вклад. То, что вы, наша украинская сборная команда, сегодня на Олимпиаде, - это уже победа для Украины. Я считаю, что это испытание войной нашей морали, идентичности и Украины в целом вы преодолеваете достойно - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что выступление украинских атлетов на Олимпийских играх в Париже станет символом памяти украинцев, которых убила Россия. С начала полномасштабного российского вторжения погибли 489 украинских спортсменов и тренеров, 10 пропали без вести.

Президент поблагодарил тренерский состав и менеджмент национальной олимпийской сборной за постоянную поддержку и подготовку атлетов.

Это большая победа для всего европейского сообщества, для всего мира, что Украина не сдается, она борется также на Олимпиаде. Очень важно, что мы сохраняем нашу сборную команду - отметил Владимир Зеленский.

Дополнение

Глава государства подчеркнул, что к соревнованиям на Олимпиаде в Париже официально не допущены спортсмены государства-агрессора РФ в командных видах спорта, а также те, кто поддерживает войну. Это является достижением всего цивилизованного мира.

Олимпийские чемпионки по академической гребле Анастасия Коженкова, по пулевой стрельбе Елена Костевич, серебряный призер Олимпийских игр по боксу Александр Хижняк и главный тренер сборной команды по прыжкам в воду Илья Целютин поблагодарили Президента за поддержку и отметили, что будут делать все возможное, чтобы достойно представить Украину на летних Олимпийских играх.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт вручил Владимиру Зеленскому форму национальной олимпийской сборной Украины.

Напомним

Представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике прибыли в Олимпийскую деревню в Париже. Четверо гимнастов уже успели провести две тренировки - утреннюю и вечернюю.