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Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.  Об этом говорится в сообщении сообщается на сайте казахского МИДа, передает УНН

Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему “Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия” под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему “Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития”. Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему “Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины”.

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