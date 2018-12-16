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Катастрофа Су-27: самолет был исправным, а пилот опытным

Киев • УНН

 • 11136 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Самолет Су-27 разбился на Житомирщине, был одним из самых новых самолетов этого типа, эксплуатирующихся Воздушными силами ВС Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-центре командования воздушных сил ВСУ.

Катастрофа Су-27: самолет был исправным, а пилот опытным

"Су-27 с бортовым номером "55", потерпевший авиационную катастрофу в Житомирской области, был 1987 года выпуска, и является одним из самых летательных аппаратов этого типа, на вооружении Воздушных Сил ВС Украины", - сообщили в пресс-центре.

В 2016 году прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод "Мотор" 8 апреля 2016. В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов.

"Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину.

Сейчас все обстоятельства трагического происшествия выясняются. На месте катастрофы работает широкий круг профильных специалистов Воздушных Сил ВС Украины, Государственное бюро расследований, правоохранительные органы", - сообщили в командовании Воздушных сил.

В пресс-центре также сообщили, что 15 декабря, Житомирской области, в районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды. Летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации, такие как учебные воздушные бои и другие.

Как сообщал УНН, самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное.

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