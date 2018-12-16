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MIM-104 Patriot

Катастрофа Су-27: літак був справним, а пілот досвідченим

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Літак Су-27, що розбився на Житомирщині, був одним з найновіших літаків цього типу, що експлуатуються Повітряними силами ЗС України. Про це УНН повідомили у прес-центрі Командування повітряних сил ЗСУ.

Катастрофа Су-27: літак був справним, а пілот досвідченим

“Су-27 із бортовим номером „55“, що зазнав авіаційної катастрофи на Житомирщині, 1987 року виробництва, і є одним із найновіших літальних апаратів цього типу, що є на озброєнні Повітряних Сил ЗС України”, — повідомили у прес-центрі.

У 2016 році пройшов середній ремонт на державних авіаційно-ремонтних підприємствах. Зокрема авіаційні двигуни пройшли капітальний ремонт на ДП Луцький ремонтний завод “Мотор” 8 квітня 2016 року. Протягом експлуатації Су-27 здійснив 824 посадки, провів у небі 479 годин.

“Літак надійшов на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом. Льотчик добре знав цю машину.

Наразі усі обставини трагічної події з’ясовуються. На місці катастрофи працює широке коло профільних фахівців Командування Повітряних Сил ЗС України, Державне бюро розслідувань, правоохоронні органи”, — повідомили у командуванні Повітряних сил.

У прес-центрі також повідомили, що 15 грудня, на Житомирщині, в районі проведення польотів авіації спостерігались складні метеорологічні умови, однак планові польоти відбувались при встановленому мінімумі погоди. Льотчик був підготовлений до виконання завдань в таких умовах.

Політ тривав близько 30 хвилин. Пілот виконував вправи з курсу бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, притаманні для винищувальної авіації, такі як навчальні повітряні бої та інші.

Як повідомляв УНН, літак розбився при заході на посадку між дальнім та переднім приводом аеродрому Озерне.

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