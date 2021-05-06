Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: расследование завершено

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"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г. Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОГП, подозревают в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины) шестерых военнослужащих:



командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины,



бывшего командира воинской части А4104,



двух заместителей командира воинской части А4104,



бывшего руководителя полетами на аэродроме "Чугуев",



в то время исполняющего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.



Сейчас подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. По результатам будет принято решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направлении их в суд для рассмотрения по существу.

"Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов. Также они ненадлежащим осуществляли контроль за уровнем подготовки пилотов инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов", - привели данные следствия в ОГП.

Эти нарушения, как указали в прокуратуре, имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны бsли там быть, на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация. Руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы, добавили в ОГП.

Дополнение

25 сентября 2020 годав 20:45 под Чугуевом Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Позже, в октябре, на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.