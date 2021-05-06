Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: розслідування завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Слідчі завершили розслідування справи смертоносної катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині, що сталася торік у вересні. Наразі підозрювані ознайомлюються з матеріалами, після чого справу направлять у суд. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Цитата:
"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу м. Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ОГП, підозрюють у незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України) шістьох військовослужбовців:
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- командувача Повітряних сил Збройних сил України,
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- колишнього командира військової частини А4104,
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- двох заступників командира військової частини А4104,
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- колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв",
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- на той час виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
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Наразі підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде ухвалено рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з "конвеєра" та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів. Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів", - навели дані слідства в ОГП.
Ці порушення, як вказали у прокуратурі, мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація. Керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи, додали в ОГП.
Доповнення
25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.
Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.
Згодом, у жовтні, на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.